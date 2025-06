Intossicazione alimentare per giocatori e staff della Salernitana

Notte intensa all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, dove diverse ambulanze sono dovute intervenire per soccorrere circa quindici membri dello staff e giocatori della Salernitana colpiti da una sospetta intossicazione alimentare. Il gruppo rientrava da Genova, dopo la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria nei playout, ma ora si trova ad affrontare un imprevisto che mette in pausa i loro piani e suscita grande preoccupazione tra tifosi e società. Rimaniamo aggiornati sugli sviluppi.

AGI - Diverse ambulanze sono intervenute, la notte appena trascorsa, all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano per soccorrere circa quindici tra membri dello staff e giocatori della¬† Salernitana, colpiti da una sospetta¬† intossicazione alimentare. Il gruppo rientrava da Genova dopo la gara d'andata dei playout contro la¬† Sampdoria, conclusasi con la vittoria per 2 a 0 in favore dei liguri. Secondo quanto appreso, calciatori e componenti dello staff, che prima di partire avevano consumato un pasto al sacco a base di riso, avrebbero iniziato ad avvertire i sintomi durante il viaggio di ritorno. Giocatori e staff sono stati accompagnati negli ospedali di Salerno e di Battipaglia e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Intossicazione alimentare per giocatori e staff della Salernitana

