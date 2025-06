Intossicazione alimentare per giocatori e staff della Salernitana Chiesto il rinvio del ritorno dei play-out

Una notte di tensione e preoccupazione per la Salernitana, coinvolta in un episodio di intossicazione alimentare che ha colpito giocatori e staff all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano. Ventuno persone sono state soccorse dalle ambulanze dopo il rientro da Genova, dove la squadra ha perso contro la Sampdoria. La gravità della situazione ha portato a chiedere il rinvio del ritorno nei playout, in attesa di chiarimenti e cure adeguate.

AGI - Diverse ambulanze sono intervenute, la notte appena trascorsa, all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano per soccorrere ventuno tesserati, tra membri dello staff e giocatori, della¬† Salernitana, colpiti da una sospetta¬† intossicazione alimentare. Il gruppo rientrava da Genova dopo la gara d'andata dei playout contro la¬† Sampdoria, conclusasi con la vittoria per 2 a 0 in favore dei liguri. Secondo quanto appreso, calciatori e componenti dello staff, che prima di partire avevano consumato un pasto al sacco a base di riso, avrebbero iniziato ad avvertire i sintomi durante il viaggio di ritorno. Giocatori e staff sono stati accompagnati negli ospedali di Salerno e di Battipaglia e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Intossicazione alimentare per giocatori e staff della Salernitana. Chiesto il rinvio del ritorno dei play-out

