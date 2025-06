Intossicazione alimentare per giocatori e staff della Salernitana Chiesto il rinvio del ritorno dei play-out

La notte all’aeroporto di Salerno-Pontecagnano si è trasformata in un intervento di emergenza: ventuno membri dello staff e giocatori della Salernitana sono stati soccorsi a causa di un’inaspettata intossicazione alimentare. Il rientro da Genova, dopo la vittoria nei playout contro la Sampdoria, ha preso una piega inattesa, sollevando il dubbio sul ritorno alle partite. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si valuta la richiesta di rinvio dei playoff.

AGI - Diverse ambulanze sono intervenute, la notte appena trascorsa, all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano per soccorrere ventuno tesserati, tra membri dello staff e giocatori, della Salernitana, colpiti da una sospetta intossicazione alimentare. Il gruppo rientrava da Genova dopo la gara d'andata dei playout contro la Sampdoria, conclusasi con la vittoria per 2 a 0 in favore dei liguri. Secondo quanto appreso, calciatori e componenti dello staff, che prima di partire avevano consumato un pasto al sacco a base di riso, avrebbero iniziato ad avvertire i sintomi durante il viaggio di ritorno. Giocatori e staff sono stati accompagnati negli ospedali di Salerno e di Battipaglia e le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Intossicazione alimentare per giocatori e staff della Salernitana. Chiesto il rinvio del ritorno dei play-out

