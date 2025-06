Intossicazione alimentare per 21 tra calciatori e staff | la Salernitana chiede il rinvio del playout di ritorno con la Samp

Una vera e propria emergenza si abbatte sulla Salernitana, con 21 tra calciatori e staff colpiti da intossicazione alimentare proprio in vista del ritorno dei playout contro la Sampdoria. La squadra chiede con urgenza il rinvio della sfida, mentre i tifosi temono conseguenze devastanti per il futuro. Una situazione che mette in crisi l’intera organizzazione e mette a rischio tutto il campionato. La decisione finale potrebbe cambiare le sorti della salvezza.

Un ritorno problematico per la Salernitana da Genova, oltre il danno la beffa: dopo la sconfitta contro la Sampdoria nell`andata dei playout. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: salernitana - playout - ritorno - intossicazione

Il Frosinone batte il Sassuolo e si giocherà lo spareggio con la Salernitana: il regolamento dei playout - Il Frosinone conquista una vittoria fondamentale contro il Sassuolo, ma la salvezza passa ora attraverso uno spareggio contro la Salernitana.

Intossicazione alimentare, la #Salernitana pronta a chiedere il rinvio del ritorno dei playout contro la Sampdoria Vai su X

Diversi tesserati della Salernitana, di cui almeno una decina di calciatori, sono finiti in ospedale per intossicazione alimentare dopo la trasferta di Genova contro la Samp Durante il volo di ritorno parecchi membri della squadra si sono sentiti male ed il trasfe Vai su Facebook

Intossicazione, Salernitana pronta a chiedere il rinvio del ritorno dei playout; Salernitana: intossicazione alimentare, 18 tra giocatori e staff all'ospedale, chiesto rinvio gara di ritorno playout con la Sampdoria; UFFICIALE. Intossicazione colpisce il gruppo squadra, Salernitana chiede rinvio del playout di ritorno.

Salernitana, intossicazione alimentare dopo il ko con la Sampdoria: rischia di slittare il ritorno dei playout di Serie B - Un ritorno problematico per la Salernitana da Genova, oltre il danno la beffa: dopo la sconfitta contro la Sampdoria nell`andata dei playout di Serie B, intossicazione. Segnala msn.com

Salernitana colpita da intossicazione alimentare: 14 tesserati in ospedale, cosa è successo - Quattordici tesserati della Salernitana sono stati trasportati in ospedale al rientro da Genova dopo il match contro la Sampdoria, valido ... Si legge su msn.com