Intossicazione alimentare dopo Sampdoria-Salernitana | blitz dell' Asl nell' hotel dove ha soggiornato la società campana

Una recente intossicazione alimentare che ha colpito alcuni membri della squadra Salernitana ha scatenato un intervento tempestivo dell’ASL3 di Genova. Questa mattina, su disposizione della Digos di Genova, i funzionari hanno effettuato un blitz nell’hotel di Sampierdarena, dove la squadra campana aveva soggiornato. L'intervento mira a verificare le condizioni igienico-sanitarie e a garantire la sicurezza alimentare, sottolineando come la tutela della salute pubblica sia una priorità assoluta.

Blitz della struttura alimenti igiene e nutrizione di Asl3 che questa mattina, su disposizione della Digos di Genova, allertata dalla sezione di Salerno, si è recata nell'hotel di Sampierdarena, a Genova, dove ha soggiornato la Salernitana, in seguito all'intossicazione alimentare patita da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Intossicazione alimentare dopo Sampdoria-Salernitana: blitz dell'Asl nell'hotel dove ha soggiornato la società campana

