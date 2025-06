Intervento tempestivo di Berlusconi Isola dei Famosi pesanti indiscrezioni | cosa succede ora

L’intervento tempestivo di Pier Silvio Berlusconi ha segnato una svolta decisiva per l’Isola dei Famosi 2025. Dopo settimane di indiscrezioni e ascolti deludenti, Mediaset si prepara a chiudere anticipatamente il reality, con la finalissima che si sposterà di due giorni, anticipandone la conclusione. Ma cosa succederà ora? Scopriamo insieme le ultime novità su questa decisione sorprendente e i possibili scenari futuri.

“Intervento tempestivo di Pier Silvio Berlusconi “. Presa la decisione Mediaset sull’ Isola dei famosi 2025: secondo le indiscrezioni dell’ultim’ora è ormai certo che si andrà verso la chiusura anticipata. In realtà se ne parlava già da un po’. Ma adesso si conosce anche la data dell’ultima puntata. Visti gli ascolti poco soddisfacenti, la finale del reality di Canale 5 sarebbe stata anticipata di due giorni: non più mercoledì 2 luglio, ma lunedì 30 giugno 2025. Ma c’è dell’altro. Sempre secondo i rumors, l’iniziativa parte direttamente dall’amministratore delegato del Biscione. Per Mediaset si tratterebbe del secondo reality-flop in pochi mesi, dopo quello già registrato con The Couple. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

