Interruzione della corrente elettrica | chiusura temporanea per l' Ecocentro in via Mazzatinti

A causa di lavori di manutenzione programmati, l’Ecocentro di via Mazzatinti a Forlì sarà temporaneamente chiuso martedì pomeriggio. Nessuna paura: i cittadini potranno comunque conferire i rifiuti presso l’Ecocentro di via Isonzo, che aprirà in via straordinaria per garantire il corretto smaltimento. Restare informati e rispettare le norme di raccolta è fondamentale per il benessere della nostra città e dell’ambiente.

Martedì pomeriggio l'Ecocentro di via Mazzatinti a Forlì rimarrà chiuso al pubblico per interruzione di energia elettrica legata a lavori di manutenzione effettuati dal gestore della rete. I cittadini potranno conferire i rifiuti all'Ecocentro di via Isonzo che osserverà l’apertura straordinaria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Interruzione della corrente elettrica: chiusura temporanea per l'Ecocentro in via Mazzatinti