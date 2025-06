Intercultura festeggia 70 anni | le celebrazioni e premiazione dei vincitori del concorso 25-26

integrazione, rispetto e dialogo tra i popoli. Per celebrare questo traguardo straordinario, l’associazione organizza un grande festeggiamento, culminato con la premiazione dei vincitori del concorso dedicato ai valori interculturali, ricordando così il suo impegno nel costruire un mondo più aperto e solidale. Un’occasione speciale per riflettere sul passato e guardare al futuro con speranza e entusiasmo.

Settant'anni fa nasceva Intercultura, un'associazione che ha fatto dell'incontro tra culture e della diffusione degli ideali di pace la sua missione principale. Dal 1955, Intercultura ha accompagnato generazioni di giovani e famiglie in esperienze di scambio culturale, promuovendo valori di.

Intercultura celebra 70 anni a Bertinoro: premiati gli studenti vincitori del concorso - Intercultura festeggia 70 anni a Bertinoro, un traguardo che segna non solo la storia dell'associazione, ma anche un impegno crescente verso l'integrazione culturale.

Intercultura festeggia 70 anni, le celebrazioni a Catania in occasione dei 40 anni del Centro locale - L'evento avrà luogo il 6 giugno 2025 al Palazzo della Cultura di Catania: premiati gli studenti del Centro alla presenza di Trantino, La Greca e Luca Parmitano in videocollegamento

Intercultura festeggia 70 anni: le celebrazioni in Campania - Gli eventi si terranno il 6, 8 e il 21 giugno, rispettivamente a Napoli, Pontecagnano e Sessa Aurunca.