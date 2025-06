Inter Zanetti | Lautaro nella storia

Mercoledì l’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio mondiale con l’esordio al Mondiale per Club 2025. In questa occasione speciale, Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, ha espresso grande orgoglio attraverso un’intervista ufficiale della FIFA, celebrando le imprese di Lautaro Martinez e la leggenda Leo Messi. Un momento che rafforza il prestigio dell’Inter e la sua tradizione di talenti straordinari, confermando che la squadra nerazzurra continua a lasciare un’impronta indelebile nel calcio internazionale.

Mercoledì l'Inter esordirà al Mondiale per Club 2025, e la FIFA ha rilasciato un'intervista del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti per l'occasione. Dai canali ufficiali della Federazione, Pupi si è espresso orgogliosamente sia della sua Inter, che di Lautaro Martinez e della Pulce, Leo Messi.

Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao - L'Inter ha celebrato il 80° compleanno di Massimo Moratti con una festa a sorpresa indimenticabile, radunando circa 300 ex calciatori, tra cui icone come Ronaldo e Zanetti.

