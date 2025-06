Inter Women vicina la definizione di due operazioni in entrata

Inter Women si avvicina alla definizione di due operazioni di grande impatto, promettendo un’estate ricca di novità e rinforzi strategici. Con un rinforzo in arrivo per Piovani e una conferma cruciale, il club nerazzurro prepara la rosa per affrontare con determinazione la prossima stagione di Serie A Femminile. La campagna di calciomercato estivo si fa sempre più vibrante: scopriamo insieme i dettagli e le prospettive future.

Inter Women, vicina la definizione di due operazioni. In arrivo un rinforzo per Piovani più un'importantissima conferma. L' Inter Women accelera sul calciomercato estivo e si prepara a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie A Femminile con due operazioni di alto profilo. Il club nerazzurro sta definendo strategie mirate per consolidare la squadra, puntando su talento, gioventù e continuità. Il primo colpo in entrata riguarda la difesa: la talentuosa centrale danese Caroline Pleidrup è pronta a vestire la maglia dell'Inter. Classe 2000 e di piede mancino, Pleidrup arriverà a parametro zero dopo la sua esperienza al Sassuolo.

