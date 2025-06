Inter Women intesa totale con la Juventus per la cessione di Cambiaghi | le cifre e i dettagli

Inter Women e Juventus hanno raggiunto un accordo totale per la cessione di Michela Cambiaghi, segnando un'importante svolta nel calcio femminile italiano. Le cifre e i dettagli sono stati già definiti, e ora non resta che aspettare l’ufficialità dell’operazione. Questa mossa strategica promette di rafforzare notevolmente la rosa bianconera e di aprire nuovi scenari nel panorama del calcio femminile nazionale, dove ogni grande acquisto conta...

Inter Women, raggiunta l’intesa con la Juventus per la cessione della calciatrice Michela Cambiaghi. I dettagli sulle cifre. Importante acquisto per la Juventus Women, che si appresta a strappare la calciatrice Michela Cambiaghi dall’ Inter. Secondo quanto riportato da CalcioNews24, le due squadre avrebbero già concordato tutti i dettagli sulle cifre del trasferimento. È solo una questione di tempo, poi l’attaccante classe 1996 si trasferirà a Torino. CIFRE E DETTAGLI – «La Juventus Women  è in chiusura per Michela Cambiaghi. Vi abbiamo raccontato passo dopo passo una trattativa che sta per andare a dama: il club bianconero ha in mano l’attaccante classe 1996, forte da settimane di un accordo totale con la giocatrice e, ora, anche di uno verbale con l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, intesa totale con la Juventus per la cessione di Cambiaghi: le cifre e i dettagli

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

