Inter Under 23 scelto il tecnico | si attende solo l’annuncio

L'Inter Under 23 sta per tornare in campo, con Stefano Vecchi pronto a guidare il nuovo progetto nerazzurro nel campionato di Serie C. Dopo otto anni, il tecnico bergamasco riabbraccia la squadra, portando con sé esperienza e passione. L’attesa ora si concentra solo sull’annuncio ufficiale, che segnerà l’inizio di una nuova avventura. Restate sintonizzati, perché presto avremo tutte le novità sulla ripartenza della primavera interista!

L’ Inter Under 23 parteciperà al prossimo campionato di Serie C, subentrando alla Spal nel girone B della competizione. Il primo tecnico del nuovo progetto nerazzurro sarà una vecchia conoscenza del mondo Inter: Stefano Vecchi. L’allenatore bergamasco è così pronto a fare ritorno dopo ben otto anni di lontananza dalla società . Vecchi, risoluzione dal Vicenza e poi l’annuncio. Al momento Vecchi è alle prese con la risoluzione del contratto con il suo attuale club, il Vicenza, con il quale è andato vicinissimo alla promozione in B nella stagione appena conclusasi. La delusione dell’obiettivo mancato sta incidendo e non poco tra Vecchi e la società per giungere alla separazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

