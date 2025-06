Inter UFFICIALE | tegola per Chivu salta l’esordio al Mondiale per Club

L'Inter si prepara al debutto nel Mondiale per Club, ma un imprevisto di mercato ferma la squadra. Cristian Chivu, una delle colonne nerazzurre, dovrà saltare l’esordio contro il Monterrey a causa di problemi fisici che lo tengono ai box. La rosa nerazzurra, già stanca per il lungo cammino, deve affrontare questa nuova sfida senza uno dei protagonisti principali. Come reagirà l’Inter a questa battuta d’arresto?

Problemi fisici obbligano ai box uno dei big della rosa, niente gara contro i messicani del Monterrey L'Inter si avvicina al debutto nel Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey, appuntamento molto atteso per scoprire la prima versione della squadra nerazzurra targata Cristian Chivu. Come nelle settimane precedenti, però, la compagine sta facendo i conti con la stanchezza di una stagione lunga e difficile e con vari acciacchi tra i giocatori. E infatti, per il debutto ufficiale negli Stati Uniti, ci sarà purtroppo un forfait di rilievo.

