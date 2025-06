Inter tanto mercato da fare! Ndoye resta nel mirino 

Mentre l’Inter si prepara ad affrontare il Mondiale per Club negli Stati Uniti, il mercato nerazzurro brucia ancora. Con Ndoye nel mirino e l’attacco sotto stretta osservazione, i dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio continuano a lavorare senza sosta dietro le quinte. La strategia è chiara: rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività. E mentre il calcio internazionale accende i riflettori, il futuro dell’Inter si decide anche in queste manovre di mercato.

