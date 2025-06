Inter senza Inzaghi questi quattro giocatori scendono nelle gerarchie | non c’è più posto fisso

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a un nuovo capitolo, dove i cambiamenti non sono bruschi ma strategici. Senza Inzaghi, alcuni giocatori devono riconsiderare il loro ruolo: la gerarchia si rimodella e il valore di ciascuno si ridefinisce. La filosofia del nuovo tecnico punta a valorizzare il gruppo, creando un equilibrio più fluido e dinamico. La carta vincente sarà saper adattarsi alle nuove sfide e alle opportunità che si presentano, mettendo al centro il talento collettivo.

Inter, senza Inzaghi questi tre giocatori scendono nelle gerarchie: non c’è più posto fisso. Ecco come cambiano gli equilibri della rosa. L’ Inter di Cristian Chivu si sta rinnovando, ma senza traumi né rivoluzioni. Il nuovo allenatore, noto per il suo “pollice verde”, vuole introdurre cambiamenti graduali, valorizzando il gruppo ma resettando alcune dinamiche consolidate sotto la gestione Inzaghi. La filosofia è chiara: la carta d’identità conta poco, così come il passato. L’obiettivo è esplorare nuove vie per mantenere le vecchie e vincenti ambizioni. Ma se qualcuno sale, c’è qualcun altro che scende nelle gerarchie come inevitabile quando avviene un cambio di guida tecnica. 🔗 Leggi su Internews24.com