Inter senti Serat Akin | Hakan vuole il Galatasaray!

Il mercato calcistico continua a infiammare i tifosi: Serhat Akin, noto commentatore sportivo ed ex calciatore, svela un’indiscrezione che potrebbe rivoluzionare il futuro di Hakan Calhanoglu. Durante un suo recente video su YouTube, Akin ha rivelato che il regista dell’Inter avrebbe espresso il desiderio di approdare al Galatasaray. Una notizia che tiene con il fiato sospeso i supporter e gli addetti ai lavori, lasciando presagire sviluppi sorprendenti in casa nerazzurra.

Serhat Akin, commentatore sportivo ed ex calciatore, ha rilasciato una bomba sulle voci di mercato riguardanti il futuro di Calhanoglu. In un video caricato sul suo canale YouTube, Akin ha dato un’importante notizia riguardo alle intenzioni del regista dell’Inter. Le notizie – in linea con le voci uscite nei giorni scorsi – L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, senti Serat Akin: “Hakan vuole il Galatasaray!”

In questa notizia si parla di: akin - inter - senti - serat

Inter, senti Serat Akin: “Hakan vuole il Galatasaray!”; Inter, senti Serat Akin: Hakan vuole il Galatasaray!.

Akin: “Ho incontrato Calhanoglu, c’è una trattativa. Ecco cosa mi ha confessato sul suo futuro” - L'ex calciatore e ora commentatore ha parlato della trattativa tra il regista dell'Inter e il Galatasaray nel suo canale YouTube ... Si legge su fcinter1908.it

Inter, senti Ravezzani: "Thuram sontuoso, ma col Toro in 10 non può prendere 2 gol" - Nella serata di ieri, l'Inter ha dato continuità ai successi contro Udinese e Stella Rossa avendo la meglio sul Torino per 3- Secondo tuttomercatoweb.com