Inter Ranocchia | Ecco il perché della scelta di Chivu

La scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore dell’Inter ha suscitato grande curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Oggi, Andrea Ranocchia, ex difensore nerazzurro e collega di Chivu ai tempi dell’Inter, ha condiviso le sue impressioni sul suo approccio e sulla decisione che ha portato l’ex calciatore romeno sulla panchina. Scopriamo insieme cosa rende questa scelta così speciale e come potrà influenzare il futuro dei neroazzurri.

Intervistato oggi a SportMediaset, l’ex difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha dato alcune sue impressioni sull’ arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. L’ex difensore umbro ha giocato insieme al rumeno e conosce molto bene il suo approccio al lavoro. Ranocchia e Chivu infatti hanno condiviso la maglia nerazzurra tra il 2011 e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Ranocchia: “Ecco il perché della scelta di Chivu”

