Maicon, ex stella nerazzurra, si confida alla Gazzetta dello Sport a Los Angeles, rivelando il suo entusiasmo per l’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter. Con entusiasmo e convinzione, l’ex terzino sottolinea come Cristian sia la scelta perfetta per guidare la rinascita della squadra dopo un finale di stagione complicato. La sua esperienza e passione lo rendono l’uomo giusto per scrivere un nuovo capitolo nerazzurro.

Maicon è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in un negozio alla moda di Los Angeles, il brasiliano ha parlato del approdo di Chivu sulla panchina nerazzurra. L’ex terzino dell’ Inter ha dato il suo consenso, secondo lui Cristian è l’uomo giusto per risollevare l’Inter dopo un finale di stagione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Maicon racconta Chivu: “E’ lui l’uomo giusto”

