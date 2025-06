Inter le strategie per affrontare il Monterrey

L’Inter si prepara a sfidare il Monterrey nel Mondiale per Club 2025, un match cruciale che mette alla prova le strategie di Cristian Chivu. Con l’emergenza in attacco e le assenze di Bisseck e Calhanoglu, la squadra deve trovare soluzioni rapide e efficaci. La formazione si concentra su una tattica solida e adattabile, puntando tutto sulle capacità di Kristjan Asllani. Scopriamo come i nerazzurri affronteranno questa sfida decisiva.

La formazione per la sfida contro il Monterrey L’Inter di Cristian Chivu si prepara al debutto nel Mondiale per Club 2025 contro il Monterrey, in programma il 17 giugno al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. L’emergenza in attacco preoccupa: con Bisseck e Calhanoglu out, Chivu punta su Kristjan Asllani L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, le strategie per affrontare il Monterrey

In questa notizia si parla di: monterrey - inter - strategie - affrontare

Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter! - Il Monterrey, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club, ha annunciato l'esonero dell'allenatore Martin Demichelis.

• Petar Sucic - 14+2mln€ (21) • Luis Henrique - 23+2mln€ (23) • Nico Zalewski - 6mln€ (23) L'Inter che verrà pian piano...? Vai su Facebook

Urawa, Skorza: Zielinski giocatore fantastico, spero possa creare ricordi indimenticabili al Mondiale...; Inter, le strategie per affrontare il Monterrey; Pereira Sampaio dirige, VAR uruguaiano in campo!.

Inter, l’allenatore del Monterrey non ci sta: “Ne sono convinto” - Inter, l’allenatore del Monterrey in vista della sfida contro i nerazzurri si lascia andare ad alcune dichiarazioni ... Si legge su spaziointer.it

Monterrey-Inter, pronostico e quote: nerazzurri largamente favoriti ma occhio a Dumfries - Esordio nella Coppa del Mondo per Club per la squadra di Chivu che affronterà nella prima partita la formazione messicana del Monterrey ... Secondo fcinter1908.it