Inter lavoro intenso negli Stati Uniti! Tanti gli assenti

L'Inter, dopo un’intensa stagione e un allenamento nella terra del Tio Sam, si prepara con determinazione al debutto nel Mondiale per Club. Guidata da Cristian Chivu, la squadra sta affinando tattica e forma fisica per affrontare al meglio il Monterrey. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo generale e l’impegno collettivo, alcune assenze strategiche potrebbero influire sulla rosa. La sfida è alle porte: come reagirà l’Inter a queste variabili?

Dopo l'allenamento di ieri svolto in terra statunitense, l'Inter continua la preparazione sotto la guida di Cristian Chivu, in vista del debutto al Mondiale per Club. La squadra, reduce da una stagione logorante fisicamente, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli tattici e fisici per arrivare pronta all'appuntamento contro il Monterrey. ASSENZE – Nonostante il clima di grande entusiasmo e la voglia di mettersi subito alla prova, alcuni giocatori stanno proseguendo il lavoro differenziato per recuperare al meglio e tornare a disposizione quanto prima. Sono infatti ancora ai margini del gruppo Bisseck, Calhanoglu, Zielinski, Pio Esposito e Davide Frattesi, quest'ultimo reduce da un affaticamento muscolare accusato dopo la presenza con la Nazionale italiana.

