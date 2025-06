Inter Lautaro | Io e Chivu la pensiamo allo stesso modo Vogliamo arrivare in fondo al Mondiale per Club

L’Inter, con Lautaro e Chivu uniti nella stessa visione, punta in alto: conquistare il Mondiale per Club. Mentre la squadra si prepara con determinazione alla prima sfida contro il Monterrey a Los Angeles, l’entusiasmo e la voglia di arrivare fino in fondo sono più forti che mai. La magia del calcio internazionale sta per esplodere: sarà una notte indimenticabile per i nerazzurri e i loro tifosi.

L`Inter si avvicina alla gara d`esordio del Mondiale per Club Fifa che verrà disputata a Los Angeles contro il Monterrey nella notte italiana. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

