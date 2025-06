Inter infortunio per Dumfries | salta il Monterrey ecco chi gioca

Una tegola in casa Inter: Dumfries si infortuna e salta l'atteso debutto nella Coppa del Mondo per club contro il Monterrey. La squadra ora dovrà affidarsi a chi prenderà il suo posto, mentre i tifosi sperano in una pronta ripresa del giocatore. Ma chi scenderà in campo al suo posto? Scopriamo insieme le possibili scelte di formazione e le prospettive per questa sfida cruciale.

