Inter esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey | Chivu attende risposte dagli infortunati

L’Inter si prepara a vivere un momento storico con il debutto al Mondiale per Club contro il Monterrey, segnando anche l’esordio ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Tuttavia, l’ex difensore deve fare i conti con alcune incognite legate agli infortuni di vari giocatori, che potrebbero influenzare la formazione titolare. La sfida si avvicina e il mister attende risposte importanti per delineare la strategia migliore.

L'Inter è pronta a fare il suo debutto al Mondiale per Club contro il Monterrey, in un match che segnerà anche l'esordio assoluto di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra in una competizione ufficiale. IN DUBBIO – A pochi giorni dal calcio d'inizio previsto per il 18 giugno, non mancano le incognite di formazione per l'ex difensore, alle prese con alcuni casi fisici da monitorare attentamente. Sono infatti diversi i giocatori che non sono ancora al top della condizione e che potrebbero saltare la prima sfida nel torneo. Tra i nomi da tenere sotto osservazione c'è quello di Hakan Calhanoglu, uscito malconcio dalla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, e ancora in dubbio per il debutto mondiale.

