Inter De Pieri studia da grande | da stella della Primavera al sogno Mondiale | CMIT

Giacomo De Pieri, giovane stella dell'Inter, ha fatto il salto di qualità e si prepara a conquistare il mondo. Dopo aver brillato nella primavera nerazzurra, il talento classe 2007 è stato scelto dal nuovo allenatore Chivu per la spedizione negli Stati Uniti, dove competirà nel Mondiale per Club. Un traguardo che consacra il suo percorso e promette grandi successi futuri. Riuscirà De Pieri a lasciare il segno anche in questa avventura internazionale?

Il gioiellino della cantera nerazzurra aggregato dal nuovo allenatore Chivu per la competizione negli Stati Uniti C’è anche Giacomo De Pieri tra i giovanissimi che Chivu ha convocato per la spedizione negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Giacomo De Pieri – Calciomercato.it Il talento dell’ Inter, che già nei mesi scorsi si era più volte allenato con la prima squadra agli ordini di Inzaghi, è stato convocato dal nuovo tecnico per la prestigiosa manifestazione in corso di svolgimento negli ‘States’. De Pieri si sta allenando a Los Angeles al fianco di Lautaro Martinez e compagni, cercando di carpire i segreti dei campioni nerazzurri e di meritarsi una chance nella rassegna mondiale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, De Pieri studia da grande: da stella della Primavera al sogno Mondiale | CM.IT

De Pieri Inter, il gioiellino classe 2006 parteciperà al Mondiale per club? Ecco la volontà del club nerazzurro - De Pieri Inter, il talento classe 2006, si prepara a fare il grande salto nel calcio dei professionisti: la sua crescita rapida e le sue prestazioni straordinarie gli hanno aperto le porte del Mondiale per Club con la Prima squadra.

Inter in partenza per il Mondiale per club, ci sono: Acerbi, Calhanoglu, Sommer, Bisseck, Re Cecconi, Di Gennaro, Martinez, Pio Esposito, Sebastiano Esposito, Sucic, Berenbruch, Palacios, Darmian, Frattesi, Cocchi, De Pieri, Calligaris, Mkhitaryan, Dimarco, Vai su Facebook

Inter, chi è De Pieri? Il debuttante che si ispira a Foden e studia anche… da Sinner; Inter-Monaco 3-0: video, gol e highlights; Piero Volpi, medico dell'Inter: «Uno staff buono porta punti in classifica».

Chivu studia i giovani dell’Inter: Mondiale fondamentale per questi profili - Con l’arrivo del nuovo allenatore, in casa Inter si guarda con interesse al settore giovanile e non solo: molti nomi sono finiti sotto osservazione. Si legge su msn.com

FCIN1908/ De Pieri al Mondiale per Club? Il punto tra richieste e volontà dell’Inter - Giacomo De Pieri è stato senza ombra di dubbio uno dei giovani talenti del vivaio dell'Inter che maggiormente si sono messi in luce nel corso della stagione. Secondo fcinter1908.it