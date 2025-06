Inter come si gioca senza Calhanoglu | da Mkhitaryan a Sucic tutte le idee di Chivu

In un Inter in evoluzione, l’assenza di Calhanoglu apre a nuove strategie: da Mkhitaryan a Sucic, passando per le idee di Chivu, il club sceglie il modo migliore per conquistare il campo. Con il regista ancora in dubbio e l’attenzione rivolta al Galatasaray, contro il Monterrey toccherà ad Asllani guidare il centrocampo. Ma il nuovo tecnico valuta attentamente tutte le alternative, pronto a sorprendere e rilanciare il suo Inter.

Il regista non sta bene ed è attirato dal Galatasaray. Contro il Monterrey giocherà Asllani, il nuovo tecnico però passa al vaglio le alternative. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, come si gioca senza Calhanoglu: da Mkhitaryan a Sucic, tutte le idee di Chivu

