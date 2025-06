Inter chi sono i messicani del Monterrey?

Con l’esordio al FIFA Club World Cup 2025 alle porte, l’Inter si prepara a sfidare i messicani del CF Monterrey, una squadra ricca di storia e passione. Ma chi sono realmente questi avversari? Scopriamo insieme le origini, le protagoniste e le ambizioni di uno dei club più temuti del Messico, che darà del filo da torcere ai nerazzurri in questa emozionante sfida internazionale.

L’esordio al FIFA Club World Cup 2025 si avvicina. Oggi l’ Inter, tramite il proprio sito ufficiale, ci ha tenuto a delucidare quanti fossero dubbiosi sulla natura dei propri primi avversari, i messicani del CF Monterrey. La gara si svolgerà alle ore 03:00 italiane, 18:00 locali, al Rose Bowl di Pasadena. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, chi sono i messicani del Monterrey?

In questa notizia si parla di: inter - sono - messicani - monterrey

Raspadori: «Risultato dell’Inter? Ci isoleremo. Sono le ultime partite in cui c’è più pressione. - Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, commenta le ultime partite in vista dello scontro decisivo per lo scudetto contro il Parma, sottolineando l’importanza di affrontare ogni match con uguale determinazione.

MONDIALE CLUB | "Ambizione, fiducia e autostima": riparte da questi valori l'Inter di Cristian Chivu che, contro i messicani del Monterrey, inizia il Mondiale per Club. #ANSA Vai su Facebook

MONDIALE CLUB | "Ambizione, fiducia e autostima": riparte da questi valori l'Inter di Cristian Chivu che, contro i messicani del Monterrey, inizia il Mondiale per Club. #ANSA Vai su X

Focus avversario: il Monterrey; quote Monterrey Inter: il pronostico sui nerazzurri; Monterrey, Jesus Corona: Il Mondiale per Club sarà un sogno. Questo è il nostro obiettivo.

Mondiale per club, l'Inter fa il suo esordio contro il Monterrey: per le quote nerazzurri in pole, Lautaro vede un debutto con gol - 16/06/2025 | 12:45 ROMA – Ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Nazionale. Come scrive agipronews.it

Bookies - Mondiale per Club, Inter favorita sul Monterrey. Il gol di Sucic all'esordio proposto a quoota 4,50 - Contro la squadra messicana, come riporta Agipronews, i bookie danno grande fiducia ai nerazzurri: il “2” ... Riporta msn.com