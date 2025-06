Inter Calhanoglu verso il Galatasaray? Quanto pesa a bilancio e quale cifra permetterebbe una plusvalenza

Hakan Calhanoglu potrebbe presto sbarcare al Galatasaray, un trasferimento che non solo ridisegnerebbe il centrocampo della squadra turca, ma avrebbe anche importanti implicazioni economiche per l’Inter. La sua cessione potrebbe liberare risorse significative, creando una plusvalenza strategica e rafforzando il bilancio. Ma quanto pesa effettivamente questa operazione sul fronte finanziario? Scopriamo insieme come un eventuale trasferimento potrebbe mutare gli equilibri economici.

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

