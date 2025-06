Inter Bastoni | Non so spiegare la finale persa I cicli finiscono con Inzaghi ci sentiamo ancora

L’Inter, tra emozioni e sfide, sta vivendo un momento di riflessione e rinnovamento. Alessandro Bastoni, protagonista nel comunicare con i media negli Stati Uniti, ha condiviso la sua visione sulla recente finale e sui cicli che si chiudono con Inzaghi. Un messaggio di continuità e speranza, perché alla fine, ogni nuova sfida è solo l’inizio di qualcosa di più grande.

Il difensore dell`Inter, Alessandro Bastoni ha parlato ai media presenti negli Stati Uniti a margine dell`allenamento odierno della squadra nerazzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

