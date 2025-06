Inter al Mondiale per club | Chivu affronta l' emergenza attacco

L’Inter si prepara a vivere il suo primo Mondiale per club sotto la guida di Cristian Chivu, che affronta un’emergenza inaspettata nel reparto offensivo. La sliding door si sta per aprire, e con soli due giorni alla partenza, l’allenatore e la squadra sono chiamati a riscrivere le strategie. La posta in gioco è altissima: sarà un’occasione storica per la nuova era nerazzurra, ma anche una sfida di cuore e tenacia.

La sliding door si sta per aprire. Due giorni e per l’ Inter sarà Mondiale per club, l’appendice alla stagione, punto di congiunzione tra vecchio e nuovo corso. Sarà la prima esperienza in nerazzurro per Cristian Chivu, successore di Simone Inzaghi. Pronti via e il tecnico, appena presentato a Los Angeles, ha un’emergenza da fronteggiare. Scarseggiano le punte: Lautaro, Thuram, non più Taremi bloccato in Iran dalla guerra e nemmeno i già accantonati Correa e Arnautovic. Il ruolo di primo supporto ai titolari dovranno spartirselo i due Esposito, Sebastiano e Francesco Pio, affiancati da Valentin Carboni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter al Mondiale per club: Chivu affronta l'emergenza attacco

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - club - chivu

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

? "NON È UN RIPIEGO" Così il Presidente dell'Inter Beppe Marotta in conferenza stampa verso l'esordio dei nerazzurri al Mondiale per Club: "Abbiamo apprezzato le grandi qualità di Chivu nelle giovanili. E ha condotto il Parma alla salvezza. Il nostro or Vai su Facebook

MONDIALE CLUB | "Ambizione, fiducia e autostima": riparte da questi valori l'Inter di Cristian Chivu che, contro i messicani del Monterrey, inizia il Mondiale per Club. #ANSA Vai su X

Come sta l'Inter per il Mondiale per club: Chivu senza attaccanti e con un'anima (felice) da ritrovare; Inter al Mondiale per club: Chivu affronta l'emergenza attacco; Pesi, palestra e campo: l'Inter di Chivu prepara l'esordio al Mondiale per Club.

Come sta l'Inter per il Mondiale per club: Chivu senza attaccanti e con un'anima (felice) da ritrovare - La missione di Cristian Chivu in America non è semplice, soprattutto con il mercato aperto. Secondo msn.com