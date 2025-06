Intelligenza artificiale Schillaci | Opportunità per aiutare liste d’attesa e medici meno esperti

L’intelligenza artificiale rappresenta una rivoluzione nel settore sanitario, offrendo opportunità straordinarie per alleggerire le liste d’attesa e supportare medici meno esperti. Con un approccio equo e responsabile, può diventare uno strumento al servizio di tutti, eliminando disparità tra ospedali di serie A e B. Il ministro Schillaci sottolinea: “L’AI va governata, non temuta, per migliorare la salute di tutti.”

“ L’ intelligenza artificiale è un’opportunità unica che va governata. Credo possa dare una mano in tanti settori anche alle liste d’attesa e ai territori che hanno carenza di medici. L’intelligenza artificiale deve essere messa al servizio di tutti, no a ospedali di serie A e ospedali di serie B”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci agli Stati Generali della Prevenzione in svolgimento a Napoli presso la Stazione Marittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Intelligenza artificiale, Schillaci: “Opportunità per aiutare liste d’attesa e medici meno esperti”

