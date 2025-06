Intelligenza artificiale e robotica | la rivoluzione dell' Embodied AI a Genova

L'intelligenza artificiale e la robotica stanno rivoluzionando il nostro mondo, portando innovazioni che cambieranno il modo in cui viviamo e lavoriamo. A Genova, durante la sesta tappa di 'Fabbrica della Realtà ', si è approfondito il ruolo cruciale dell'embodied AI, una frontiera all'avanguardia che promette di trasformare settori strategici come la produzione, la sanità e oltre. Un'occasione imperdibile per scoprire le sfide e le opportunità di questa rivoluzione tecnologica.

L'intelligenza artificiale applicata al settore della robotica rappresenta una delle frontiere piĂą promettenti e complesse della tecnologia contemporanea, perchĂ© gioca un ruolo fondamentale nella trasformazione di settori strategici come la produzione industriale, la sanitĂ , la logistica, l'agricoltura o l'esplorazione spaziale. Se ne è parlato al Galata Museo del Mare di Genova in occasione della sesta tappa di 'Fabbrica della RealtĂ - Roadshow', la serie di incontri che l'ANSA organizza sul territorio italiano da novembre del 2024 per raccontare come l'intelligenza artificiale stia plasmando e accelerando l'innovazione e la trasformazione digitale in diversi settori industriali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intelligenza artificiale e robotica: la rivoluzione dell'Embodied AI a Genova

