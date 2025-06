Integrazione di filiera e competitività | il punto di vista di Confai

L'integrazione di filiera rappresenta il cuore pulsante della competitività nel settore agricolo, come sottolineato da Confai. Leonardo Bolis di Confai Bergamo e Lombardia evidenzia come l’agromeccanica sia fondamentale nel migliorare l’efficienza e la sostenibilità dell’intera catena del valore. Questo approccio integrato non solo rafforza le imprese agricole, ma contribuisce a una filiera più forte e resiliente, in grado di affrontare le sfide del mercato globale.

“Il comparto agromeccanico è da sempre in prima linea nell’appoggiare l’implementazione di approcci gestionali che contribuiscano a migliorare l’efficienza complessiva del sistema agroalimentare in ognuna delle fasi della catena del valore”: Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato in questi termini la recente presentazione del rapporto dal titolo ‘La ripartizione del valore lungo la filiera agro-alimentare’, realizzato dal professor Angelo Frascarelli dell’Università degli Studi di Perugia. Lo studio evidenzia, tra gli altri aspetti, la sempre minore incidenza del valore della materia prima agricola sul prodotto finale che acquista il consumatore, ormai ridotto – secondo dati Ismea del novembre 2024 – a meno di un quinto del valore totale del prodotto agroalimentare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Integrazione di filiera e competitività: il punto di vista di Confai

