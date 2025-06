Insulti social alla neo assessora di Ravenna Hiba Alif il Pd la difende

Nel mondo digitale, il rispetto deve prevalere sulla violenza verbale. La recente ondata di insulti nei confronti della neo assessora Hiba Alif, a Ravenna, mette in evidenza quanto sia importante difendere il valore del dialogo civico e delle diversità. Il Partito Democratico locale si schiera al suo fianco, ricordando che ogni critica costruttiva può contribuire al progresso, ma ogni attacco personale mina le fondamenta della nostra società.

Ravenna, 16 giugno 2025 - Gli hater da social prendono di mira la giovane neo assessora del Comune di Ravenna Hiba Alif. E il Partito democratico comunale esprime "piena solidarietà". Come sottolinea il segretario Lorenzo Margotti, "è inaccettabile che una giovane donna impegnata nella vita pubblica venga bersagliata non per il merito delle sue idee o delle sue scelte politiche, ma per la sua giovane età o, peggio ancora, per le sue origini o per il suo nome". Alif è la più giovane della nuova giunta Barattoni: deleghe a Politiche giovanili, Agenda 2030 (futuro sostenibile), Politiche abitative, Pace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Insulti social alla neo assessora di Ravenna Hiba Alif, il Pd la difende

Hiba Alif frequenta il primo anno della facoltà di Economia: «È l’ideale, la completerò» Vai su Facebook

