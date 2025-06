Insulti contro la nuova assessora Alif Pd | Nessuno spazio all’odio alla discriminazione e al razzismo

In un contesto di crescente dialogo e rispetto, è inaccettabile assistere a insulti e discriminazioni nei confronti di Hiba Alif, giovane assessora del PD. La sua nomina rappresenta un passo avanti verso una società più inclusiva, mentre i commenti di odio sui social dimostrano quanto ancora ci sia da fare per combattere il razzismo. Come Partito Democratico, ribadiamo con forza il nostro impegno contro ogni forma di intolleranza e discriminazione, sostenendo con determinazione la nostra assessora al fine di costruire un futuro più giusto e solidale.

“Come Partito Democratico, esprimiamo la nostra piena solidarietà all’assessora Hiba Alif per i vergognosi commenti ricevuti sui social dopo la sua nomina”. Lo afferma in una nota Lorenzo Margotti, segretario comunale del Pd. Una situazione che riguarda la più giovane degli assessori nominati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Insulti contro la nuova assessora Alif, Pd: "Nessuno spazio all’odio, alla discriminazione e al razzismo"

In questa notizia si parla di: assessora - alif - insulti - nessuno

Insulti contro la nuova assessora Alif, Pd: Nessuno spazio all’odio, alla discriminazione e al razzismo; Ravenna, insulti razzisti contro l’assessore Hiba Alif: il PD condanna duramente l’attacco; Attacchi razzisti sui social all’assessora Alif, il Pd la difende: «Vogliamo una città inclusiva».

Attacchi razzisti sui social all’assessora Alif, il Pd la difende: «Vogliamo una città inclusiva» - La studentessa di origini marocchine Hiba Alif ha ricevuto attacchi razzisti via social dopo la nomina come assessora nella giunta di Ravenna del sindaco Alessandro Barattoni ... Lo riporta ravennaedintorni.it

La solidarietà del PD contro le parole d’odio e razzismo che hanno colpito l’assessora Hiba Alif - Il popolo dei social, o la parte di esso che fa più rumore, quella retrograda e volgare, ha rigurgitato il proprio odio nei confronti di una giovane ... Riporta ravennanotizie.it