Instagram | A breve le tue foto e i tuoi video pubblici potrebbero essere visibili nei risultati dei motori di ricerca – Cosa significa?

Se hai un account Instagram professionale, preparati a un nuovo capitolo: le tue foto e video pubblici potrebbero presto apparire nei risultati di ricerca online. Meta sta introducendo questa novità con l’obiettivo di aumentare la visibilità , ma cosa significa davvero per te? Scopriamo insieme come adattarsi a questa evoluzione e sfruttarla al meglio!

Se hai un account Instagram per professionisti, in questi giorni potresti aver ricevuto un messaggio da parte di Meta con un avviso importante: “A breve le tue foto e i tuoi video pubblici potrebbero essere visibili nei risultati dei motori di ricerca”. Una comunicazione che arriva poco prima dell’aggiornamento della politica sulla privacy di Meta, in vigore dal 16 giugno 2025. Cosa cambia per i profili professionali su Instagram. Il cambiamento riguarda esclusivamente gli account per professionisti. A partire dal 10 luglio 2025, Instagram autorizzerĂ automaticamente i motori di ricerca di terze parti, come Google e Microsoft Bing, a mostrare foto e video pubblici degli account professionali nei risultati di ricerca. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com © Chiccheinformatiche.com - Instagram: “A breve le tue foto e i tuoi video pubblici potrebbero essere visibili nei risultati dei motori di ricerca” – Cosa significa?

