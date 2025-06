Insonnia da caldo e sonno frammentato | più frutta e verdura e cereali integrali per dormire meglio

modo naturale per combattere l'insonnia da caldo e favorire un sonno più ristoratore: una dieta ricca di frutta, verdura e cereali integrali. Questi alimenti non solo aiutano a mantenere il corpo idratato, ma contribuiscono anche a regolare i cicli del sonno e migliorare il benessere generale. Scopri come piccoli cambiamenti alimentari possano fare la differenza nelle notti afose e stressanti. Ecco alcuni consigli utili per riposare meglio e affrontare con serenità le calde serate.

Il grande caldo di questi giorni, con l’umidità alle stelle, determina un effetto indesiderato sicuramente pesante per la salute. Si dorme male. Ci si rigira nel letto, con le lenzuola che si fanno sudate. E soprattutto ci si risveglia spesso, interrompendo i normali cicli del sonno, con potenziali conseguenze negative sul benessere cardiovascolare e sul metabolismo oltre che sull’umore e sulle relazioni a casa e al lavoro. Ma c’è un altro aspetto da non sottovalutare. Prendere sonno e soprattutto avere un riposo profondo col caldo può diventare più difficile, così come tende ad essere più complesso per chi è ansioso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Insonnia da caldo e sonno frammentato: più frutta e verdura e cereali integrali per dormire meglio

