Insigniti al merito della Repubblica | omaggio alla memoria di Carlo Legrottaglie Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana

Insigniti al merito della Repubblica, un omaggio sentito e sincero alla memoria di Carlo Legrottaglie, il valoroso carabiniere di Ostuni caduto a Francavilla Fontana durante un gesto di coraggio. La sua dedizione e il sacrificio non saranno mai dimenticati. Di seguito, il commovente messaggio dell’APAMRI che rende onore a un eroe che ha scelto di mettere la vita al servizio della legalità e della comunità , lasciando un esempio indelebile.

Di seguito un comunicato diffuso da Apamri: L'APAMRI – Associazione Parlamentare degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana – ha voluto rendere omaggio, con profonda commozione e rispetto, alla memoria del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, il carabiniere di Ostuni, ucciso a Francavilla Fontana durante un conflitto a fuoco l'11 giugno scorso, a pochi giorni dal pensionamento. «Carlo Legrottaglie non era un semplice carabiniere, ma un punto di riferimento per i suoi colleghi, per la cittadinanza e per l'intera Nazione. Ha servito lo Stato fino all'ultimo istante con dedizione, senso del dovere e profondo amore per l'Arma», dichiarano il Presidente Nazionale Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo e il Segretario Generale Commendatore Michele Grillo.