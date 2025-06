Insegue un' Alilaguna in barchino e gli scaraventa l' ancora sul vetro della porta

Un episodio di violenza che scuote Venezia: un uomo di 29 anni ha inseguito un Alilaguna in barchino, lanciandogli un’ancora contro il vetro della porta. La situazione è degenerata fino a causare la rottura di un vetro del motoscafo, scatenando una tempesta di reazioni e indagini da parte delle autorità. Un caso che solleva delicate questioni sulla sicurezza e il rispetto dei mezzi pubblici in città.

Una discussione degenerata in violenza, scatenata contro un mezzo dell'Alilaguna a colpi d'ancora fino a mandare un frantumi un vetro della porta del motoscafo. Un uomo di 29anni risulta denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamenti e sul fatto indagano i natanti dei.

