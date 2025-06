Inquinamento a Milano c’è un aria da horror | cosa c’entrano gli incendi che stanno bruciando il Canada

L’inquinamento a Milano sta raggiungendo livelli critici, trasformando l’aria in una vera e propria minaccia per la salute. Ma cosa hanno a che vedere con tutto ciò gli incendi che devastano il Canada? La risposta risiede nel senso più ampio di crisi ambientale globale, dove fenomeni distanti si intrecciano in un equilibrio precario, dimostrando che i problemi di oggi sono strettamente collegati e richiedono azioni concrete e immediate per proteggere il nostro futuro.

Milano, 16 giugno 2025 – Un quadro sconfortante. La cappa di smog che ha avvolto negli ultimi giorni la Lombardia, solo attenuata dalle precipitazioni di ieri, domenica 15 giugno, e i picchi di inquinamento da polveri sottili, decisamente anomali per la stagione, stanno rendendo l’aria irrespirabile. pavia - alto il livello d'ozono pm10 smog in citt? - foto torres Come mai pm 10 e simili stanno complicando una situazione già molto difficile? La ragione – si legge in una nota diffusa da Legambiente Lombardia – sta negli incendi che stanno bruciando il Canada, dove sono andati in fumo già quattro milioni di ettari di foreste (in pratica, la superficie dell'intera Svizzera), generando una nuvola di polveri fini che ha attraversato l'oceano e, attraverso la Porta di Carcassonne, è penetrata nel Mediterraneo vorticando sul nostro Paese e in particolare sulla Pianura Padana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inquinamento, a Milano c’è un aria da horror: cosa c’entrano gli incendi che stanno bruciando il Canada

