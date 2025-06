In&Out-Niente di serio stasera la prima puntata su Tv8 con Alessandro Borghi e Pietro Sermonti

Stasera su Tv8 prende il via "In&Out - Niente di serio", il nuovo show comico che promette risate e sorprese. Con protagonisti di punta come Alessandro Borghi, Pietro Sermonti e alcuni dei migliori comici italiani, tra improvvisazione e stand-up, l’atmosfera sarà assicurata. Preparatevi a un mix esplosivo di umorismo e divertimento, perché questa stagione si preannuncia come una delle più spassose di sempre. Rimanete sintonizzati, il divertimento sta per cominciare!

Nuovo show comico in arrivo, stasera in prima serata su Tv8. Ecco chi sono i protagonisti e come funziona, tra improvvisazione e stand up comedy. Parte stasera su Tv8 In&Out-Niente di serio, il nuovo show comico della rete. Protagonisti nove comici tra i più famosi della loro generazione: Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini (che partecipa anche insieme alla sua band, i Vazzanikki), Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Daniele Tinti, Martina Catuzzi e Monir Ghassem, la più giovane del gruppo. In&Out: il nuovo programma di Tv8 Nessuna conduzione, stand up comedy e sketch in video: si entra in studio, ci si esibisce e si esce.

