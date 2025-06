Inondazioni improvvise in West Virginia | auto spazzate via dai torrenti e gente sui tetti

Le inondazioni improvvise di West Virginia hanno travolto comunità e spezzato vite in poche ore, con torrenti impetuosi che spazzano via auto e lasciando persone sui tetti. Un dramma che si è consumato nel silenzio di notti agitate, mentre le autorità lottano per soccorrere i sopravvissuti e contenere i danni. La natura ci ricorda, ancora una volta, la sua forza imprevedibile e devastante.

Inondazioni improvvise causate dalle piogge torrenziali hanno provocato la morte di cinque persone nel nord dello stato West Virginia. Secondo le autorità, sabato sera in circa mezz’ora sono caduti dai 6 ai 10 centimetri di pioggia in alcune zone di Wheeling e della contea di Ohio. “Abbiamo iniziato quasi immediatamente a ricevere chiamate al 911 per il soccorso di persone intrappolate”, ha detto Lou Vargo, direttore della protezione civile della contea dell’Ohio, in una conferenza stampa domenica. Alcuni veicoli sono stati spazzati via dai torrenti in piena, alcune persone hanno cercato rifugio sugli alberi e una casa mobile ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inondazioni improvvise in West Virginia: auto spazzate via dai torrenti e gente sui tetti

