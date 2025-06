innocenzi vince ancora a foligno

Luca Innocenzi, il talento eclettico della Quintana, ancora una volta si impone con maestria a Foligno, confermando il suo status di leggenda vivente. Con la sua vittoria al Palio di Sabato sera, il cavaliere del Cassero aggiunge un'altra pietra miliare al suo straordinario palmarès, portando a 12 le affermazioni nella grande città umbra. La sua abilità e passione continuano a scrivere pagine memorabili, lasciando tutti a bocca aperta. Ottimo secondo...

Il cavaliere Luca Innocenzi, recordman alla Quintana di Ascoli per Porta Solestà , ha trionfato alla prima grande giostra dell’anno, quella di Foligno. Sabato sera, infatti, il fenomeno folignate ha regalato l’ennesimo Palio al rione Cassero, ottenendo addirittura la sua 12esima affermazione personale nella Quintana di casa. Innocenzi detiene il record di vittorie sia a Foligno che ad Ascoli (diciotto), oltre che a Servigliano. Ottimo secondo posto, invece, per Mattia Zannori, che ha corso per il rione Ammanniti e che quest’anno allo Squarcia difenderà i colori di Porta Maggiore. Terzo posto per Pierluigi Chicchini, ex cavaliere di Sant’Emidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it