Iniziano i lavori per l’autostrada Pedemontana | Niente deroghe ai pedaggi ma lavoriamo per gli sconti

L’attesa sta per finire: i lavori per l’Autostrada Pedemontana sono ufficialmente iniziati, portando nuove opportunità e sfide. Il sindaco di Meda, Luca Santambrogio, sottolinea come questa grande opera stia finalmente decollando, nonostante qualche ostacolo. Mentre i pedaggi rimangono invariati, siamo impegnati a garantire sconti e benefici ai cittadini. Con il via ai cantieri, il futuro della mobilità nella regione si apre a una nuova fase di sviluppo e innovazione.

MEDA – Ormai la Pedemontana sta decollando. Lo spiega il sindaco di Meda, Luca Santambrogio: “Sembrava non sarebbe mai partita, invece, tra positività e negatività dobbiamo comunicare l’avvio dei cantieri per l’ Autostrada Pedemontana anche sul territorio del Comune di Meda. Uno dei passi cruciali prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura è la bonifica delle aree contaminate da diossina. Le operazioni preliminari di bonifica sono già in corso, seguendo rigorosi protocolli di sicurezza per garantire la salute pubblica e dei lavoratori”. Per informazioni dettagliate sulle aree interessate, le modalità di intervento e i dati delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria, sarà possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Meda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Iniziano i lavori per l’autostrada Pedemontana: “Niente deroghe ai pedaggi, ma lavoriamo per gli sconti”

In questa notizia si parla di: pedemontana - lavori - autostrada - iniziano

Spunta un abitato dell’età del ferro durante i lavori alla Pedemontana - Durante i lavori della Pedemontana a Camerino, sono stati scoperti resti di un insediamento dell’età del ferro, risalente al VII-VI secolo a.

Un bus che trasportava 30 bambini e un camion si sono scontrati in una galleria lungo l’autostrada Pedemontana (A36) a Lomazzo nel pomeriggio di lunedì 19 maggio. I bambini sono illesi, il conducente del bus è rimasto gravemente ferito mentre una delle d Vai su Facebook

Iniziano i lavori per l’autostrada Pedemontana: “Niente deroghe ai pedaggi, ma lavoriamo per gli sconti”; Incidente e lavori, coda di chilometri tra Pedemontana e Autostrada A9: il traffico invade i paesi comaschi; Incidente e lavori, coda di chilometri tra Pedemontana e Autostrada A9: il traffico invade i paesi comaschi.

Pedemontana: al via i cantieri a Lissone, impatto sulla viabilità dal 2026 - Impatto sulla viabilità previsto dal 2026, con modifiche richieste dal Comune. Segnala ilgiorno.it