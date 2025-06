Inizia il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka | sfida tra otto squadre in piazza Pertini

Stasera prende il via il tanto atteso Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka, un evento che accende l’entusiasmo in piazza Pertini. Otto squadre si sfidano in un'emozionante battaglia nel girone A, con le prime due partite che daranno il via a questa 26ª edizione ricca di passione e adrenalina. Chi conquisterà il trofeo e succederà alla vincitrice dello scorso anno? La risposta tra poco sul campo.

Pronti, partenza, via: questa sera inizia il Città di Ancona-Trofeo Fumo di Moka. Appuntamento in piazza Pertini con le prime due gare della 26°edizione del torneo. In campo il girone A. Fischio d'inizio oggi alle 21.15. Chi succederà alla MyGym, squadra vincitrice dell'edizione 2024? Le otto squadre protagoniste. Orange Beach: Palma (gk) (Bayer Cappuccini), Doumi (gk), Colotto, Cassaro, Palmieri, Di Gioacchino, Vingiani, Savoretti (Montelupone), Alberti (Monturano), De Souza (Nuova Juventina), Silmi, Agustin (Bayer Cappuccini). All. Salvi. Ristorante La Moretta: Ferrucci (gk), Zampa (gk), Giordano, Pinto, Gasparroni, G.

Ancona in festa! Evento di apertura "Città di Ancona 2025 - Trofeo Fumo di Moka"! Sabato 14 Giugno Piazza Sandro Pertini, Ancona Dalle 19:00 a tarda notte: Stand gastronomici e aperitivi! Dalle 23:00 a tarda notte: DJ Set con Michy Tee & Tamar Vai su Facebook

