Iniezione di aria fresca e temperature in calo | ma torna subito il bel tempo

Nella seconda parte della giornata di domenica un minimo barico presente sul Regno unito si è addossato alle alpi favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associati rovesci temporaleschi principalmente sui settori alpini e prealpini ma occasionalmente in sconfinamento alle pianure in serata. Inizio della settimana con un ulteriore cedimento del campo barico ed aumento dell’instabilità pomeridiana specie sui settori montuosi, dovuto al transito della depressione sopra citata, la quale porterà anche deciso calo delle temperature. Da mercoledì 18 ritorno a condizioni anticicloniche, clima estivo ma senza eccessi Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Iniezione di aria fresca e temperature in calo: ma torna subito il bel tempo

