Ingoia 70 pastiglie di caffeina e muore | a processo l’ex fidanzato per maltrattamenti I video con lividi a volto e polsi

Una tragedia che ha sconvolto Sulmona scuote ancora le coscienze. Alessia Puglielli, personal trainer di 40 anni, ha perso la vita inghiottendo 70 pastiglie di caffeina pura, lasciando dietro di sé un alone di mistero e dolore. Ora, a quasi due anni di distanza, il caso si avvia verso una svolta decisiva: il tribunale di Roma ha rinviato a...

Aveva inghiottito 70 pastiglie di caffeina pura Alessia Puglielli, personal trainer di 40 anni di Sulmona. Era morta così, l’8 luglio del 2023 al Policlinico Gemelli, dopo quattro giorni di agonia. Un gesto estremo incomprensibile per molti di quelli che la conoscevano. Nessuno era riuscito realmente a capire le ragioni dell’accaduto. Ebbene, dopo quasi due anni dalla sua morte il caso ora è a una svolta: Il tribunale di Roma ha rinviato a giudizio il suo ex fidanzato, Marco Giuseppe di Marco. Le accuse di maltrattamenti. Maltrattamenti aggravati dalla morte. Sono queste le accuse rivolte a Marco Giuseppe di Marco, musicista romano 35enne, chitarrista di una cover band dei Queen, contro cui il 18 settembre si aprirà il processo in Corte d’assise. 🔗 Leggi su Open.online

