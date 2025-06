Ingegneri clinici siglato accordo bilaterale tra Aiic e la spagnola Seeic

Un importante passo avanti per l'innovazione e la sostenibilità nel settore sanitario: gli ingegneri clinici italiani e spagnoli uniscono le forze con un accordo bilaterale, puntando a creare una rete europea e internazionale. Stefano Bergamasco, membro del gruppo di lavoro Aiic, sottolinea come questa collaborazione possa affrontare con successo le sfide delle tecnologie biomediche e della gestione dei sistemi sanitari. Un'iniziativa che promette di aprire nuove strade per il futuro della sanità europea e non solo.

(Adnkronos) – "Costruire una rete europea e internazionale per affrontare congiuntamente le sfide della gestione delle tecnologie biomediche e della sostenibilità dei sistemi sanitari". Così Stefano Bergamasco, gruppo di lavoro internazionale Aiic, Associazione italiana ingegneri clinici, spiega all'Adnkronos Salute l'importanza dell'accordo bilaterale firmato con l'analoga associazione spagnola (Seeic), nella sessione internazionale del 25esimo Convegno Aiic . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: aiic - ingegneri - clinici - accordo

Al convengo degli ingegneri clinici assegnati gli Aiic Awards all’innovazione - Durante il 25° Congresso dell’Associazione Italiana degli Ingegneri Clinici, sono stati consegnati gli AIIC Awards, riconoscimenti che celebrano l’eccellenza nell’innovazione sanitaria.

Ingegneri clinici, siglato accordo bilaterale tra Aiic e la spagnola Seeic; Al convengo degli ingegneri clinici assegnati gli Aiic Awards all’innovazione; Aids, l’accusa di Bassetti: “Torna a far paura per colpa di Trump”.

Ingegneri clinici, siglato accordo bilaterale tra Aiic e la spagnola Seeic - "Costruire una rete europea e internazionale per affrontare congiuntamente le sfide della gestione delle tecnologie biomediche e della sostenibilità dei sistemi sanitari". Si legge su msn.com

Ambiente, ingegneri clinici: "Processi sanitari quinta causa inquinamento globale" - Aiic con le società scientifiche per non ammalare il pianeta curando i pazienti ... Lo riporta msn.com