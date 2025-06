Infortunio Milik | esordio stagionale vicino per il polacco? Dal West Virginia arrivano novità interessanti per Tudor! Cosa filtra sul numero 14

L'infortunio di Milik preoccupava i tifosi, ma ecco una svolta positiva: dal West Virginia arrivano novità incoraggianti sull'esordio stagionale del polacco. Con l'attenzione rivolta al prossimo impegno contro l’Al Ain, le ultime notizie filtrate da fonti affidabili portano speranza e ottimismo per il numero 14 bianconero. Tutto lascia presagire che il suo ritorno in campo sia più vicino di quanto si pensasse, regalando un respiro di sollievo a Tudor e alla Juventus.

di Marco Baridon Infortunio Milik: arriva un nuovo aggiornamento importante sul polacco! Cosa filtra dal West Virginia per lui. Finalmente una buona notizia per Igor Tudor e per la Juventus. Dal quartier generale americano, dove i bianconeri stanno preparando l’esordio nel prestigioso Mondiale per Club contro l’Al Ain, arriva un aggiornamento importante sulle condizioni di Arkadiusz Milik. Secondo quanto appreso da , nella seduta di allenamento odierna, la seconda sul suolo statunitense, l’ex attaccante di Napoli e Marsiglia ha dato continuità al lavoro che ha cominciato. Milik ha fatto del lavoro parziale in differenziato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com