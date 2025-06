Infortunio Locatelli la Juve non correrà rischi | cosa filtra verso l’Al Ain svelato il piano di recupero del centrocampista

Infortunio Locatelli: la Juventus non vuole correre rischi. Mentre il centrocampista si avvicina al rientro, filtrano dettagli sul piano di recupero verso l’Al Ain, dove i bianconeri scenderanno in campo nel Mondiale per Club. La decisione di non forzare potrebbe influenzare la formazione titolare, ma la strategia di recupero è chiara: priorità alla salute del giocatore e alla continuità a lungo termine. Scopriamo cosa ci riserva questa delicata fase.

Infortunio Locatelli, la Juve non correrà rischi: cosa filtra verso l'Al Ain, la Gazzetta dello Sport ha svelato il piano di recupero del centrocampista. Giovedì alle 3 di notte ora italiana la Juventus farà il suo esordio nel Mondiale per Club contro l' Al Ain. Un match che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe non vedere schierato in campo Manuel Locatelli. Il centrocampista sta recuperando dal problema alla caviglia ma anche ieri ha svolto in gruppo soltanto una parte della seduta di allenamento. Non verranno corsi rischi per il capitano, destinato a tornare titolare contro Wydad Casablanca e Manchester City.

