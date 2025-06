Infortunio Locatelli | finalmente si rivede il capitano! Dal West Virginia arriva una notizia che fa sorridere Tudor Cosa filtra

Dopo settimane di attesa, il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, si mostra in forma e pronto a tornare in campo. Dal West Virginia arriva una notizia che fa sorridere anche l’allenatore Tudor, portando ottimismo in vista della sfida contro l’Al Ain. La squadra bianconera, arrivata negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, si prepara con carica e determinazione: cosa filtra dal ritiro?

Non mancano le notizie dall'allenamento odierno della Juve, arrivata negli Stati Uniti due giorni fa per preparare l'esordio al Mondiale per Club, con il primo match in programma nella notte di giovedì alle 3:00 contro l'Al-Ain. Come appreso da , quest'oggi Manuel Locatelli ha svolto un allenamento completo. Questa notizia fa sorridere Igor Tudor: l'allenatore bianconero potrebbe contare anche sul suo capitano in vista della sfida di giovedì.

